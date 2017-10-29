حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشيو وتولي رئيس الوزراء الإسباني رئاسة إقليم كتالونيا، علاوة على اختتام المفاوضات بين بغداد وكردستان.

1- رئيس وزراء إسبانيا يتولى رئاسة إقليم كتالونيا

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي (أ ف ب)

دخلت عملية سيطرة الحكومة الإسبانية على إقليم كتالونيا حيز التنفيذ، حيث أصبح رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، رئيسا للإقليم، الذي يخضع لحكم ذاتي وتم إقالة رئيس الشرطة الوطنية من منصبه.

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2- قتلى وجرحى في انفجارين بالعاصمة الصومالية

تصاعد الدخان بعد انفجار بمقدشيو اليوم (أ ف ب)

سقط قتلى ومصابون إثر وقوع انفجارين قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو.

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3- اختتام المفاوضات بين بغداد وكردستان حول المناطق المتنازع عليها

مظاهرات في أربيل تدعم انفصال الإقليم (أ ف ب)

اختتمت جولة المفاوضات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشان المناطق المتنازع عليها في شمال وشمال غربي الموصل.

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4- واشنطن تفرض عقوبات على التعامل مع شركات روسية لتصنيع الأسلحة

العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم (أ ف ب)

تحت ضغوط من الكونجرس، نشرت الإدارة الأمريكية لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أمريكي جديد.

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5- وزيرة الدفاع الفرنسية تزور الإمارات

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى الهند (أ ف ب)

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى الإمارات العربية المتحدة آتية من الهند في زيارة تستمر 24 ساعة بهدف تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع البلد الخليجي، وفق مصدر دبلوماسي.

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