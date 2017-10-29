أجهزة الأمن بأسوان تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

أسوان - (أ ش أ)

نجحت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي سليمان ركابي وعبد الله حسن بمركز دراو، والتي بدأت منذ العام الماضي بعد مقتل أحد أفراد عائلة ركابي على يد فرد من عائلة عبدالله حسن، في مشاجرة على الحد الفاصل بين قطعتي أرض زراعيتين.

وشهد مراسم إنهاء الخصومة الثأرية قيادات الأمن بمديرية أمن محافظة أسوان والسكرتير العام المساعد للمحافظة عبد الناصر عبد الحميد، ورجال المصالحات بالأزهر الشريف، وأولياء الدم من الطرفين.

وتعاهد الطرفان على نبذ الخلاف ووقف إراقة الدماء والعنف بينهما إرساءً لمبدأ العفو والصفح من أجل مستقبل الأجيال القادمة، تماشيا مع المعاني السمحة للدين الإسلامي الحنيف.