أهالي قرى بأسيوط يشيعون جنازة قتيلين في أحداث "المنصة"

كتب : سعاد أحمد منذ 2 دقيقة

استقبلت قرية جرف سرحان مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، حسن خضر عبدالجليل أحد ضحايا أحداث "النصب التذكاري" بالقرب من ميدان رابعة العدوية فجر أمس، وهتف أهالي القرية فور وصول الجثمان: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم لقدوم أصدقائه وإخوانه من مراكز وقرى أسيوط والمحافظات الأخرى.

كما تشيع جنازة سمير عبدالوهاب الشهير بمدحت، أحد ضحايا أحداث "النصب التذكاري" الساعة العاشرة من صباح الغد من المسجد الكبير بالوليدية بمحافظة أسيوط.