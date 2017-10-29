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سحر نصر: «هدفنا مصر تواكب العصر.. بلدنا غنية» (فيديو)

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سحر نصر: «هدفنا مصر تواكب العصر.. بلدنا غنية» (فيديو) سحر نصر: «هدفنا مصر تواكب العصر.. بلدنا غنية» (فيديو)

التحرير

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قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اليوم السبت، إن ارتفاع فوائد البنوك لا يضر بالاستثمار المصري؛ لأن مناخ الاستثمار يعتمد على عدد كبير من الأمور ليس أولها الفوائد.

وأضافت نصر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، أن هناك عدة أسباب تجعل جاذبة للاستثمار، منها أن مصر سوق يضم 100 مليون شخص، كما أن مصر تعد بلد غنية بالموارد، والعمالة الرخيصة.

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وأشارت نصر إلى أن صدور قانون الاستثمار من أحد العوامل الجديدة التي ستساهم في جذب الاستثمارات، مضيفة أن تحاول جعل مصر تواكب العصر.

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التحرير

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