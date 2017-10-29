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وزيرة التضامن: نبحث إمكانية صرف المعاشات عبر الهاتف المحمول

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وزيرة التضامن: نبحث إمكانية صرف المعاشات عبر الهاتف المحمول وزيرة التضامن: نبحث إمكانية صرف المعاشات عبر الهاتف المحمول

التحرير

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السبت، إن غدًا سيُوقع برتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لصرف النفقة عن طريق الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أنه «سيُسمح للمرأة المطلقة أن تصرف النفقة من خلال التليفون».

أضافت والي، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «تسجيل بيانات الراغبات من مستحقات النفقة للاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول».

تابعت: «نقوم بصرف النفقة لنحو 250 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، ونفكر حاليًا في صرف المعاشات من خلال خدمات الهاتف المحمول من أجل تسهيل الأوضاع على مستحقي المعاشات».

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وتشهد الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، غدًا الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وشركات المحمول، لصرف النفقة للمطلقات، بحضور كل من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، ووكيلا محافظ البنك المركزي ورؤساء شركات المحمول.

جدير بالذكر أن بنك ناصر سيطبق نظام المحفظة الذكية فى صرف النفقة بحيث تُصرف عن طريق المحمول.

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التحرير

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