جابر عصفور: الأزهر سبب مشكلة الثقافة في مصر

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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، اليوم الأحد، إن الأزهر الشريف هو سبب الأزمة التي تعيشها الثقافة في الوقت الحالي، على الرغم من وجود شخصيات رائعة تُمثل نموذجا راقيا داخل مؤسسة الأزهر الشريف، إذ يجب تجديد مناهجه وكتبه.

واستشهد عصفور، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي إم سي»، بما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مؤسسة الأزهر بعدم وقوع الطلاق الشفهي حيث إنه دمر الأسر ويجب أن يكون ذلك في محضر رسمي موثق، ولكن لجنة كبار العلماء أكدوا أنه يقع.

وتابع : «كان الطلاق الشفوي يجوز في عهد الرسول، عشان خاطر الأمية هي الغالبة، بس يجب اصدار قرار لتنظيم الاسرة وتحديد النسل».

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وذكر أن مصر في حاجة إلى منظومة لإصلاح الأوضاع الثقافية، موضحًا أنه كانت هناك سياسات ثقافية وضعت في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث اختار ثروت عكاشة الذي استعان بكبار المثقفين لوضع استراتيجية ثقافية للدولة.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية كانت تضمن بناء قصر للثقافة بجانب كل مدرسة ومصنع، مؤكدًا أن الثقافة المصرية مسئولية عدة وزارات وليست وزارة واحدة.

واستكمل: «بعد الهزيمة الكبرى في 67 اللي احنا بندلعها وبنقول عليها نكسة، توقفت وتدهورت البعثات الثقافية للخارج، وده أدى لتدهور الثقافة في مصر».