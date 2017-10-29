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جابر عصفور للسيسي: أرجوك اهتم بالثقافة زي الاستثمار والتسليح

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جابر عصفور للسيسي: أرجوك اهتم بالثقافة زي الاستثمار والتسليح جابر عصفور للسيسي: أرجوك اهتم بالثقافة زي الاستثمار والتسليح

التحرير

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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إنه «تم تجريف الثقافة المصرية على المستوى الكمي والكيفي، موضحًا أن المثقفين في الآن أصبحوا لا يؤمنون بثقافة الاختلاف.. كل واحد بيرفض الرأي الآخر».

أضاف عصفور، خلال حواره في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، السبت، أن المثقف هو من لديه شرح نقدي للمجتمع الذي يعيش فيه والبيئة المحيطة، ولكن من شروط توافر الثقافة، الحرية.

تابع: «لازم نوفر السكن الآمن والحياة الكريمة والتعليم الجيد من أجل خلق بيئة من المثقفين»، مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح ، قائلًا: «لا تكف عن الاهتمام بالاستثمار والتصنيع.. أرجوك اهتم بنفس القدر بالتثقيف والتعليم».

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أوضح الأديب والمفكر، أنه «ليس هناك إرادة سياسية كاملة للارتقاء بالثقافة والعلم، لا بنبني مسرح ولا دار سينما جديدة حتى، والله العظيم لو اهتمينا بالثقافة بنفس قدر تسليح القوات المسلحة هنكون أفضل وسيكون بداية لمستقبل ممتاز».

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التحرير

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