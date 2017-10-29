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حفتر يطالب بالتحقيق في العثور على عشرات الجثث المجهولة قرب مدينة بنغازي

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مصراوي Masrawy

حفتر يطالب بالتحقيق في العثور على عشرات الجثث المجهولة قرب مدينة بنغازي

12:18 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

حفتر يطالب بالتحقيق في العثور على عشرات الجثث المجهولة قرب مدينة بنغازي

المشير خليفة حفتر

بنغازي - (أ ش أ)

طالب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بالتحقيق في واقعة العثور على عشرات الجثث المجهولة قرب مدينة بنغازي.

وقال حفتر ـ في بيان نقلته قناة ( اليوم) الليلة ـ إن التحقيق سيسعى لتحديد هوية الضحايا وما إذا كانوا محتجزين داخل سجون خاضعة للنظام القضائي، وسيهدف أيضا إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.

يأتي ذلك بعد أن عثر على الجثث المجهولة مساء الخميس في مدينة الأبيار التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرقي بنغازي.

هذا المحتوى من

Asha

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