10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال مدير عام قوى أجهزة أمن حركة حماس في غزة اللواء توفيق أبو نعيم عقب محاولة اغتياله إن المصالحة مع حركة فتح مستمرة، بينما عبّر البابا فرانسيس عن مخاوفه من تجزئة أوروبا، وصرح رئيس أقليم كتالونيا المقال بأن مواطني الإقليم سيعارضون مدريد ديمقراطيًا، وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن الأمن والاستقرار في بلاده خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

1 – توفيق أبو نعيم: المصالحة مستمرة

مدير عام قوى أجهزة أمن حركة حماس توفيق أبو نعيم (أرشيفية)

أكد مدير عام قوى أجهزة أمن حركة "حماس" الإسلامية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم بعد إصابته بمحاولة اغتيال إن المصالحة مع حركة فتح لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي "مستمرة".

ونقلت وكالة أنباء (معا) المحلية عن أبو نعيم قوله من منزله في غزة بعد مغادرته المستشفى إن المصالحة "لن تعيقها كل المعيقات التي قد تطرأ في طريقها وانطلق هذا القطار ولن يوقفه أحد".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- البابا فرانسيس: قلق من تجزئة أوروبا

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان (أرشيفية)

أعلنت دولة الفاتيكان أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يشعر بالقلق إزاء " تفتيت وتجزئة " أوروبا، وذلك على خلفية تعامل إسبانيا مع محاولة إنفصالية من جانب إقليم كتالونيا.

وشكا البابا من أن "الجماعات المتطرفة والشعبوية تجد أرضا خصبة في العديد من الدول، ويجعلون الاحتجاج قلب رسالتهم السياسية، دون أن يطرحوا البديل لمشروع سياسي بناء".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- كارليس بوجديمون: كتالونيا ستعارض إسبانيا ديمقراطيًا

كارليس بوجديمون زعيم إقليم كتالونيا المقال (أرشيفية)

دعا كارليس بوجديمون زعيم إقليم كتالونيا المقال إلى "معارضة ديموقراطية" ضد أوامر الحكومة الإسبانية بعزل إدارته وحل البرلمان المحلي للإقليم.

وقال بوجديمون في بيان أذاعه التلفاز إن تفعيل المادة رقم 155 من الدستور الإسباني غير قانوني، ودعا أبناء كتالونيا إلى إظهار "الصبر والمثابرة" والإيمان بالمستقبل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- نور الدين بدوي: الأمن والاستقرار خط أحمر

وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي (أرشيفية)

أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن الدولة رصدت "كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار الذي يعد خطا أحمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- بانون: الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر

كبير المخطيين الاستراتيجيين السابق في إدارة ترامب ستيف بانون (أرشيفية)

قال ستيف بانون كبير المخطيين الاستراتيجيين السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر"، حيث أقر بالفضل لترامب بشأن الإجراءات ضد قطر من جانب الإمارات، والبحرين، ومصر، والسعودية، مشيرًا إلى أن المقاطعة بدأت بعد فترة وجيزة للغاية من زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية، "بكل سهولة ويسر."

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- خليفة الغويل: تعديل اتفاق الصُخيرات "ضحك على الذقون"

رئيس حكومة الإنقاذ الليبية خليفة الغويل (أرشيفية)

رفض خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في العاصمة الليبية طرابلس، الاعتراف بأنه فقد بعضًا من نفوذه لصالح حكومة "الوفاق الوطني"، التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لم يغادر من الأساس المشهد السياسي لكي يعود إليه.

وأضاف أن مفاوضات تونس الرامية لتعديل اتفاق الصخيرات هي بمثابة "ضحك على الذقون".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- أليستر بيرت: ملتزمون بدعم لبنان

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت (أرشيفية)

شدّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية أليستر بيرت على التزام بلاده بمساندة لبنان ومدّ الجيش اللبناني بمزيد من الدعم.

وأعلنت السفارة البريطانية في بيان وزعته عن زيارة الوزير بيرت الى لبنان التي استمرت يومين، أن بيرت شدّد على التزام بلاده "مبدأ مساندة لبنان القوي والمزدهر، ومدّ الجيش اللبناني بمزيد من الدعم والاحتفال باستثمار المملكة المتحدة في مستقبل لبنان".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- مارك لوكوك: إنهاء أزمة اليمن يتطلب حلاً سياسياً

مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية(أرشيفية)

أكد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة أن إنهاء المعاناة الرهيبة في اليمن يتطلب حلا سياسيا للأزمة قبل كل شيء.

وقال لوكوك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل مغادرته العاصمة صنعاء، "جئت إلى اليمن لأفهم بشكل أشمل الأزمة الانسانية المتدهورة في البلد ، بما في ذلك أسرع تفش لوباء الكوليرا شهده العالم على الإطلاق، وأكبر أزمة انعدام الأمن الغذائي في العالم ، والأوضاع المرتبطة بالنزوح واسع النطاق للسكان".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- ماتيس: كوريا الشمالية تُعرض نفسها لعمل عسكري ضخم

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس (أرشيفية)

حذّر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من أن كوريا الشمالية ستعرّض نفسها "لرد عسكري ضخم" إذا لجأت إلى استخدام سلاح نووي، وذلك على خلفية توتر شديد قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- منال رضوان: الإرهاب يحرم المرأة من التطور

المنسقة السياسية في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة منال رضوان (أرشيفية)

استعرضت المنسقة السياسية في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة ثلاثة تحديات تواجهها المرأة، أولها "الاحتلال الذي يعد أحد أهم هذه المعوقات، وما تعانيه المرأةَ الفلسطينيةَ والعربيةَ جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارسُ مختلفَ أشكال العنف".

وأشارت منال حسن رضوان، في كلمة السعودية التى ألقتها أمام حلقة المناقشة المفتوحة بشأن بند "المرأة والأمن السلام" بالأمم المتحدة إلى أن التحدي الثاني، يتمثل في تصاعد وتيرةَ العنف في مناطق الصراع، وتنامي خطرَ الجماعات من غير الدول والميليشياتِ الطائفيةِ والجماعاتِ الإرهابية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا