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صورة وخبر: إسبانيا "على الحافة"

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: إسبانيا "على الحافة"

12:09 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

القاهرة – (مصراوي)

يظهر في صورة الوكالة الفرنسية مواطنون حملون علم الدولة الإسبانية في العاصمة مدريد، ويقفون على حافة نافورة مياة مطالبين بوحدة الأراضي الإسبانية ومعارضين لانفصال إقليم كتالونيا.

وقف المتظاهرون السبت بعد يوم واحد من إعلان المركزية في مدريد حل حكومة كتالونيا وبرلمانها وتحديد 21 ديسمبر لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم.

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مصراوي Masrawy

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