بوتين يؤكد دعمه لوحدة الأراضي السورية في اتصال بأردوغان

موسكو - (د ب أ)

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مختلف جوانب التعاون لتطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة والملفات المشتركة بين البلدين.

وأكدا في اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان الإبقاء على مناطق خفض التصعيد في سوريا، والحرب ضد الإرهاب، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت روسيا مؤخرا على أنها ماضية في دعمها للدولة السورية في حربها على الإرهاب، وفي الوقت نفسه تدعم وبشكل كامل المسار السياسي للحلّ في سوريا، الذي يضمن وحدة الأراضي السورية، ويعيد الأمن والاستقرار إليها.

وقد دعمت تركيا جماعات المتمردين في الصراع السوري، وتعتبر تركيا قوات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية.

يشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا هي الدول الضامنة لإنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا.