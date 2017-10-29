«نهاية عقدة وسجل نظيف».. 4 ملامح لا تفوتك من مباراة الأهلي والوداد

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فرض الوداد المغربي التعادل على الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التى احتضنها ملعب برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة شوطًا أول من طراز أوروبي من حيث الأداء الذي قدمه الفريقان، وكما جاءت أحداث الشوط الثاني قوية من جانب الفريقين بالإضافة إلى إهدار الأهلي للعديد من الفرص.

وأحرز هدفي اللقاء اللاعب مؤمن زكريا للأهلي في الدقيقة الثالثة، واللاعب بن شرقي للوداد المغربي في الدقيقة 16 من عمر المباراة، لتشهد أولى أهداف الفريق المغربي على ملعب برج العرب.

وتستعرض «التحرير»، ملامح هامة عن مبارة الأهلي والوداد بعد انتهاء موقعة ذهاب نهائي الأميرة الإفريقية.

عقدة هز الشباك في برج العرب

نجح فريق الوداد المغربي في إنهاء عقدة هز الشباك على ملعب برج العرب بعدما أحرز أشرف بن شرقي هدفًا في شباك الأهلى في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة على ملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد هذا الهدف هو الأول للفريق المغربي على ملعب برج العرب، حيث إن الفريق سبق وأن خاض خاض 3 مواجهات على نفس الملعب وفشل في إحراز أي هدف خلال هذه المباريات.

وكان المباراة الأولى أمام الأهلي بدور المجموعات في دوري الأبطال العام الماضي وانتهى بالتعادل السلبي.

والزيارة الثانية للفريق المغربي على ملعب برج العرب كانت أمام الزمالك في نهائي البطولة العام الماضي، وخسر برباعية دون رد.

وجاءت الزيارة الثالثة خلال هذه النسخة عندما تقابل أمام الأهلي في دور المجموعات، وخسر بهدفين دون رد، لتكون المباراة الثالثة له على هذا الملعب دون أهداف.

أهلي لا يعرف الهزيمة

يعد لقاء الليلة الذي جمع الأهلي أمام الوداد على ملعب برج العرب، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، هو اللقاء الثالث على هذا الملعب، والتي لم يعرف الأهلي الهزيمة مطلقا أمام الوداد في أي منها.

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وسبق أن التقى الفريقان في مناسبتين من قبل، كانت الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال العام الماضي، وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وجاءت المواجهة الثانية خلال هذه النسخة عندما تقابل الفريقان بدور المجموعات على نفس الملعب ونجح الأهلي في الفوز بهدفين دون رد.

ويستمر الأهلي بعد لقاء اليوم في الحفاظ على سجل خالٍ من الهزائم أمام الوداد على ملعب برج العرب.

صام.. وفطر على جول

أنهى اللاعب مؤمن زكريا صيامه عن التهديف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فترة تخطت 4 أشهر كاملة.

وسجل مؤمن هدف التقدم للنادي الأهلي بعد مرور 3 دقائق فقط بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس زهير العروبي.

كان آخر هدف سجله مؤمن زكريا خلال هذه البطولة في لقاء الوداد يوم 4 يونيو الماضي بدور المجموعات في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب وفاز الأهلي بثنائية مؤمن زكريا وجونيور أجاي.

بن شرقي يتفوق على أزارو

سجل اللاعب أشرف بن شرقي هدف الوداد الوحيد أمام الأهلي الليلة، ليصل إلى هدفه الخامس منذ انطلاق منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا العام، ليتفوق على المغربي وليد أزارو الذي يأتي خلفه 4 أهداف.

جدير بالذكر أن المنافسة بينهما لم تنتهِ بعد، حيث يبقى الثنائي القوة الضاربة للأهلي والوداد، ويعول عليهما حسام البدري مدرب الأهلي والحسين عموتى مدرب الوداد، لقيادة الهجوم في مباراة اللقب.



