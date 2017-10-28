«ميسي» يقود برشلونة للتحليق في صدارة الدوري الإسباني

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حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على نظيره أتليتيك بلباو، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا».

بدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: روبيرتو،بيكيه،أومتيتي، ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، راكتيتش، باولينيو، جوميز

خط الهجوم: سواريز، ميسي

بدأ برشلونة البحث عن الثلاث نقاط مُبكرًا بفرصة عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الـ6، ليتسلم بعدها بلباو زمام المُبادرة ولاحت له أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل، أخطرها كانت لأدوريز في الدقيقة الـ19 سددها المُهاجم الدولي الإسباني بسهولة في يد تير شتيجن، تبعه إهدار ميسي لفرصة سهلة جدا بعد مراوغته حارس بلباو إلا أنه سددها في القائم بدلًا من المرمى الخالي.

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وعاد برشلونة للسيطرة على المباراة وأسفر ذلك عن تسجيل ليونيل ميسي أول أهداف المباراة في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعدها سدد باولينيو لاعب برشلونة كرة قوية في العارضة في الدقيقة 39 لينتهي الشوط بتقدم كاتالوني بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بمحاولات من بلباو للتعديل لكن دون جدوى، وسط تراجع في أداء برشلونة ونشاط هجومي لأصحاب الأرض عن طريق راؤول جارسيا، ليُنهي برشلونة اللقاء بهدف ثاني عن طريق باولينيو في الوقت بدل الضائع بعد متابعة لتصويبة سواريز التي ارتدت من الحارس.

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده لـ28 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد بلباو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.