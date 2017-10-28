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أديب عن اغتصاب حفيد البنا لفتاة: يجب أن يعدم (فيديو)

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أديب عن اغتصاب حفيد البنا لفتاة: يجب أن يعدم (فيديو) أديب عن اغتصاب حفيد البنا لفتاة: يجب أن يعدم (فيديو)

التحرير

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علق الإعلامي عمرو أديب، اليوم السبت، على اغتصاب طارق رمضان، حفيد حسن البنا، لفتاة معوقة على كرسي متحرك، قائلًا: «العيل السو يجيب لأهله النعيلة (الشتيمة)». 

وأضاف أديب خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «إنسانيًا يجب أن يعدم.. فالتفاصيل لا يمكن أن أسردها أو ذكرها.. الإخوان مصدرين له محامين كتير، عشان هو رمز، هو حفيد حسن البنا».

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ويذكر أن محامية فرنسية من أصل تونسي تدعى هند عياري، قد تقدمت بدعوى أمام القضاء الفرنسي، الثلاثاء الماضي، تتهم فيه "رمضان" بالاعتداء عليها جنسيًا في أحد الفنادق جنوب فرنسا، وبعدها بأيام تقدمت سيدتين ببلاغين مماثلين ضد الأخير.

 

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التحرير

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