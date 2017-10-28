الدسوقي رشدي: نبيه الوحش «نبطشي أفراح»

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أبدى الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، اليوم السبت، استياءه من تصريح المحامي نبيه الوحش، والذي هاجم فيه ارتداء الفتيات لـ«البنطلون المقطع»، داعيًا إلى التحرش بهن واغتصابهن، معتبرًا ذلك «واجبًا وطنيًا».

قال رشدي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار»، أن «الوحش» لا يختلف عن المتحرشين في الشارع، مضيفًا: «نبيه الوحش لازم يعرف إن المتحرش يفتقد لمعاني الرجولة، ولازم يتجرس وكل الناس تعرف إنه بيدعو إلى اغتصاب البنات اللي بتلبس بطلونات مقطعة وإن التحرش بهم واجب وطني وقومي».

تابع: «الوحش قال كده نصًا ومكنش بيهزر، ده يمكن المتحرشين يكونوا أكتر إنسانية منه، الوحش فقد الوعي والذوق والأدب، وأهان الوطن كله بتصريحاته تلك التي أهانت المرأة المصرية، شفت حضرتك جنون أكتر من كده، نبيه الوحش حط القانون والدولة وتاريخها وسمعتها تحت رجليه، وأساء للدولة والمرأة والرجولة والشهامة في هذا البلد».

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واصل: «ظهور الوحش عبر شاشات التليفزيون واستضافته في عدد من البرامج هو نوع من التسلية، ده مهرج تليفزيوني، اللي بيطلعوه عارفين إن ده دوره، زيه زي نبطشي الأفراح بالظبط»، مبديًا اندهاشه من عدم صدور أي قرار ضده، من نقابة المحامين، أو صدور بيانات إدانة لتصريحاته، من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو المجلس القومي للمرأة، بالرغم من مرور عدة أيام على تصريحاته.

من جانبها، قالت جانيت عبد العليم، الباحثة بمركز مساواة للتدريب والاستشارات، خلال مداخلة هاتفية، إن تاريخ نبيه الوحش مليء بتصريحات من هذا النوع، لأنه يحاول البحث عن الشهرة دائمًا، وأن يتم ذكر اسمه، وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتوجه إلى مكتب النائب العام، وتقديم بلاغ ضد نبيه الوحش.

كان نبيه الوحش قد تعرض لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته في احدى القنوات، التي قال فيها: «أنا راجل صعيدي المنشأ والأصل، وبكرر واللي يزعل يزعل، البنت اللي مش بتحافظ على نفسها وتدعو الناس إنها تعاكسها ولابسه بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني، يجب على الفتاة احترام نفسها كي يحترمها الآخرون، فحماية الأخلاق أهم من حماية الحدود».