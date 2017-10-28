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وزيرة الدفاع الفرنسية تزور الإمارات

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مصراوي Masrawy

وزيرة الدفاع الفرنسية تزور الإمارات

11:05 م السبت 28 أكتوبر 2017

وزيرة الدفاع الفرنسية تزور الإمارات

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي لدى وصلها الى

أبوظبي - (أ ف ب):

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، إلى الإمارات العربية المتحدة آتية من الهند في زيارة تستمر 24 ساعة بهدف تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع البلد الخليجي، وفق مصدر دبلوماسي.

وتأتي زيارة بارلي قبل أقل من أسبوعين من زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيشارك في الثامن من نوفمبر في احتفال تدشين متحف اللوفر في أبوظبي.

وستلتقي بارلي الأحد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بهدف تعزيز علاقات الدفاع الثنائية ومناقشة التحديات الإقليمية"، وفق بيان فرنسي.

وستزور أيضا القوات الفرنسية المتمركزة في الإمارات.

وفرنسا شريك رئيسي للإمارات التي وقعت معها اتفاقا دفاعيا وحيث لها قاعدتان بحرية وجوية إضافة إلى وحدات برية تقدر بأكثر من 700 جندي.

وتشارك هذه القوات منذ اعوام في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا في اطار التحالف الدولي الذي انضمت اليه الامارات.

وإضافة إلى القضايا الإقليمية وأبرزها سوريا وليبيا، ستبحث بارلي مع ولي عهد ابوظبي ملف بيع المقاتلة الفرنسية رافال الذي لا يزال موضع مباحثات بين باريس وأبوظبي منذ أعوام.

هذا المحتوى من

AFP

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