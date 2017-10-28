تموين الغربية: صرف 98% من المقررات التموينية

طنطا - أ ش أ:

صرح وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي بأنه تم صرف 98% من المقررات التموينية للمواطنين لدى البقالين والجمعيات التعاونية، مؤكدًا توافر جميع السلع.

وأضاف هنداوي أنه تم اليوم ضخ ألفين و940 طن من المواد البترولية ، سولار وبنزين 80 وبنزين 92، مشيرًا إلى أنه تم طرح 49 ألف أسطوانة غاز، منها 46 ألف و450 أسطوانة غاز منزلي، و3 آلاف و120 أسطوانة غاز تجاري زنة 25 كيلو.

وأكد تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحال صرف المقررات التموينية.​