أبو نعيم يعتبر إسرائيل المستفيد الوحيد من محاولة اغتياله

عناصر من الامن الفلسطيني حول سيارة ابو نعيم بعد مح

غزة - (أ ف ب):

قال قائد قوات الأمن التابعة لحماس في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، مساء السبت، إن إسرائيل هي "المستفيد الوحيد" من محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس الجمعة.

وأضاف أبونعيم عقب خروجه من المستشفى أن "الاحتلال يُقبل على خلط الأوراق في لحظة الصفر، وهو المستفيد الوحيد من مثل هذا العمل".

وقد انفجرت سيارة أبو نعيم أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة في مخيم النصيرات، وأصيب بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتابع أبو نعيم: "أهداف من نفذوا هذا العمل الخسيس لن تتحقق"، وشدد على إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال: "بتاريخ الأول من نوفمبر سيتم تسليم المعابر للحكومة.. المطلوب الآن المُضي في تحقيق المصالحة".

ومن المتوقع أن يشكل نقل السيطرة على المعابر إلى السلطة الفلسطينية أول اختبار جدي ميداني للمصالحة.

وجرت محاولة الاغتيال في فترة حساسة جدا اذ يفترض أن تسلم حماس بحلول الأول من ديسمبر 2017 كل المؤسسات في غزة إلى السلطة برئاسة محمود عباس في إطار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر لإنهاء عقد من الانقسامات بدأ مع سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.

وأبو نعيم مقرب من يحيى السنوار، مسؤول حماس في قطاع غزة، وهو المسؤول الأول لوزارة الداخلية التابعة لحماس والتي توظف نحو عشرين ألف عنصر.