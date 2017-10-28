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اللواء طارق عطية.. "عدو الإخوان" مديرا لقطاع شرق الدلتا

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مصراوي Masrawy

اللواء طارق عطية.. "عدو الإخوان" مديرا لقطاع شرق الدلتا

10:46 م السبت 28 أكتوبر 2017

اللواء مجدى عبدالغفار

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، قرارا بنقل اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام، ليشغل منصب مدير منطقة شرق الدلتا.

اللواء طارق عطية، تخرج من كلية الشرطة عام 1979، وعمل بقطاع الأمن الوطني أغلب فترات خدمته، وخاصة إدارة النشاط المحلي والديني حتى تم الإطاحة به بعد تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وأحاله اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية.

وأقام "عطية" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وحصل على حكم بالعودة إلى الخدمة عام 2015، وتم توزيعه على قطاع حقوق الإنسان، ثم إدارة العلاقات الإنسانية بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام، ومنها مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، ومعروف عنه عداءه الشديد لجماعة الإخوان الإرهابية.

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