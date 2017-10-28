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وزير الأوقاف لمصراوي: خصم "بدل التحسين" من الأئمة الممتنعين عن الدورات التدريبية

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف لمصراوي: خصم "بدل التحسين" من الأئمة الممتنعين عن الدورات التدريبية

10:54 م السبت 28 أكتوبر 2017

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركا واسعا فيما يخص الدعوة، وسيتم الابتعاد عن الدعوة التقليدية.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أنه سيتم عقد دورات تدريبية لتأهيل الأئمة، وسنصل إلى اليوم الذي تصبح فيه وظيفة الإمام حلما ومطلبا كبيرا.

وشدد وزير الأوقاف، على أنه سيتم خصم بدل التحسين من الخطباء الممتنعين عن حضور الدورات التدريبية، مشيرا إلى أن الوزارة ليست ضد الأئمة، مشيرا إلى أن قيادات الأوقاف أحرص على مصلحة الأئمة، وتسعى إلى ظهورهم بالمنظر الذي يليق بالداعية.

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