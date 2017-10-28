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حسام البدري: «تعبنا من التحكيم.. وهنفوز في المغرب»

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حسام البدري: «تعبنا من التحكيم.. وهنفوز في المغرب» حسام البدري: «تعبنا من التحكيم.. وهنفوز في المغرب»

التحرير

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قال حسام البدري المدير الفني للأهلي أن لقاء فريقه أمام الوداد الذي أقيم اليوم على ملعب برج العرب شهد ندية في الأداء كما كان متوقعا، مشددا على إن الأهلي سيطر على اللقاء في أوقات كثيرة لكن الحكم حرمه من ركلة جزاء صحيحة كانت ستمنحه الأفضلية.

وأضاف البدري في تصريحاته عقب اللقاء أنه قال من قبل أن البطولة لن تحسم في لأن هناك مباراة أخرى في المغرب مؤكدا أنه يثق تماما قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتابع المدير الفني للأهلي أن فريقه جاءت له فرص عديدة لتسجيل أهداف لكن لم يحسن اللاعبين استغلالها وقابلهم سوء توفيق في تلك الفرص موضحا أن الفارق بين لقاء اليوم أمام الوداد ولقاء النجم الساحلي في نصف النهائي أن الأخير كان لقاءً مفتوحا وهو ما ساعد الأهلي على تسجيل نصف دستة أهداف.

وتحدث البدري عن الهدف الذي سكن مرمى إكرامي مؤكدا انه جاء من خطأ لخط الدفاع وسيعمل على إصالاح تلك الأخطاء خلال الأيام القادمة حتى لايتكرر الأمر في لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

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وعن استبدال الثنائي وليد سليمان ورامي ربيعة خلال اللقاء أكد البدري أن الأول أصيب بكدمة قوية في الظهر ولم يستطع استكمال اللقاء، بينما تم استبدال ربيعة لوجهة نظر فنية.

واختتم البدري تصريحاته بالحديث عن التحكيم قائلًا:" لن أتحدث عن الحكم الذي ظل يضحك خلال اللقاء وحقيقي تعبنا من هذه الطريقة ولا أعرف ماذا نفعل معهم".

 

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