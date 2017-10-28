البريميرليج| تشيلسي يُحقق فوزًا ثمينًا على بورنموث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز فريق تشيلسي على مضيفه بورنموث بهدف دون رد، احرزه ادين هازارد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الانجليزي المُمتاز.

بدأ تشيلسي المُباراة ضاغطًا، عن طريق ماركوس ألونسو ونشاط ملحوظ من ألفارو موراتا، مما أسفر عن فرصة حقيقة للأخيرفي الدقيقة 24 من الشوط الأول بعد بينية رائعة من ادين هازارد، لكنه أهدرها.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين رغم كونه من طرف واحد وهو الفريق الأزرق، وسط تألق بيجوفتش الحارس السابق للبلوز.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع تشيلسي التقدم بعد مرور 5 دقائق عن طريق ادين هازارد بعد تمريرة رائعة من ألفارو موراتا.

حاول تشيلسي الضغط وتسجيل الهدف الثاني لقتل المُباراة، وسط محاولات من بورنموث للتعديل على استحياء لكن دون جدوى، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن فوز البلوز بهدف دون رد.

شاهد أيضا



بتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده لـ19 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بورنموث عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب.





​