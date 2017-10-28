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اللواء فهمي مجاهد.. من "المنافذ" إلى "الأمن الاقتصادي"

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مصراوي Masrawy

اللواء فهمي مجاهد.. من "المنافذ" إلى "الأمن الاقتصادي"

10:29 م السبت 28 أكتوبر 2017

اللواء فهمي مجاهد

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة شملت تعيين اللواء فهمي مجاهد، نائبًا لرئيس قطاع الأمن الاقتصادي.

اللواء فهمي مجاهد تخرج من كلية الشرطة في ثمانينات القرن الماضي، وعمل بقطاعات شرطية مختلفة، وتدرج فى المناصب حتى عُين مديرًا لأمن مطار القاهرة.

خلال حركة التنقلات السنوية في يوليو الماضي، تم تعيينه بمنصب نائب مدير قطاع أمن المنافذ حتى أصدر اللواء وزير الداخلية قرارا يشمل منصبه الجديد.

وشملت حركة التنقلات 11 قيادة أمنية بينها نقل اللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني إلى منصب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء إبراهيم المصري مدير الأمن الوطني بالجيزة إلى إدارة قوات الأمن.

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مصراوي Masrawy

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