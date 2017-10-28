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من هو "عين الداخلية" الجديد على تأمين منافذ الدولة؟

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مصراوي Masrawy

من هو "عين الداخلية" الجديد على تأمين منافذ الدولة؟

10:21 م السبت 28 أكتوبر 2017

وزارة الداخلية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

شملت حركة التنقلات المحدودة التي أصدرها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم السبت، نقل اللواء محمود شعراوي، من منصب مدير قطاع الأمن الوطني إلى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

تخرج اللواء "شعراوي" من كلية الشرطة عام 1980، والتحق بعدة قطاعات شرطية، ثم انتقل في سن مبكرة إلى قطاع أمن الدولة، وتدرج في المناصب حتى بات مسؤولاً بإدارة مكافحة النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني بالوزارة، ثم مديرا للقطاع.

ونجح "شعراوي" في القضاء على عدد كبير من الخلايا الإرهابية، وأبرزها ضبط خلية وادي النطرون، وتصفية أغلب الكوادر القيادية الإخوانية.

واللواء محمود هو شقيق اللواء محمد عبد الحميد شعراوي، أحد أبرز قيادات وزارة الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع أمن الدولة سابقًا في عهد اللواء حبيب العادلي.

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مصراوي Masrawy

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