سرقة محل مشغولات ذهبية في البحيرة على طريقة "لصوص لكن ظرفاء"
سرقة محل مشغولات ذهبية في البحيرة على طريقة "لصوص لكن ظرفاء"
10:18 م السبت 28 أكتوبر 2017
البحيرة - أحمد نصرة:
تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة جهودها لكشف لغز سرقة أكثر من 5 كيلو ذهب من محل مشغولات ذهبية في كفر الدوار، بعد حفر سقف المحل من وحدة سكنية أعلاه، مؤجرة مخازن لشركة مصر للتأمين.
تبلغ من محمد هيبة، صاحب محل مشغولات ذهبية في شارع بورسعيد في كفر الدوار، باكتشافه فجوة داخل سقف المحل، وسرقة مشغولات ذهبية من داخل المحل.
انتقل فريق من وحدة مباحث كفر الدوار إلى محل الواقعة للمعاينة، فيما حُرر بذلك المحضر اللازم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تصدع عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بالبحيرة
-
ضبط موظف بأسوان أنشأ صفحة تواصل للتحريض ضد مؤسسات الدولة
-
القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بالبحيرة
-
القبض على تشكيل عصابي وراء سرقة 20 دراجة بخارية ببني سويف
إعلان
إعلان