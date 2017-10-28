الرقب: «مندوب قطر السامي» أدخل أموالا إلى غزة لتنفيذ هجمات في سيناء

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قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة، كانت متوقعة، ومحاولة لتعطيل المصالحة الفلسطينية.

أضاف الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء السبت، أن «الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه يحاولون تعطيل المصالحة الفلسطينية من فترة لأخرى»، موضحًا أنه «عندما كان يريد عبد العزيز الرنتيسي تشكيل جيش وطني تم اغتياله، وبعد المصالحة يقوم الاحتلال بتغذية الإرهاب لمحاولة إفشالها».

أكد أن «هناك من يريد أن يُفسد المصالحة بأي ثمن، واللواء أبو نعيم شخصية محترمة، ولم تتلوث يداه بأي شيء، والجميع ندد بالعملية، والعملية الإجرامية تمس الكل الفلسطيني».

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أوضح أن «المندوب السامي القطري حمل لغزة أموال كبيرة، وهذه الأموال تتوجه لإحداث انشقاق في حركة حماس، ولتنفيذ أعمال إرهابية في سيناء واغتيال شخصيات».