أديب: الأهلي صانع المستحيل.. وقادر على الفوز في المغرب (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن النادي الأهلي، مازال قادرًا على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال لقاء الإياب أمام الوداد، السبت المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «الأهلي قادر على أن يُضمد جراحه وأن يقف على قدميه مرة أخرى، أبى جنرال حظ اليوم أن يقف مع الأهلي في مرة من المرات القليلة».

تابع: «الأهلي كان قادر يجيب هدف ثاني وثالث ورابع، لكن كان هناك عناد شديد، والوداد فريق ثقيل الوزن جدًا وليس سهل على الإطلاق، ودفاعه كان قويًا جدًا، كان يومًا صعبًا على الأهلي، والأصعب هناك في المغرب».

واصل: «الأهلي صانع الأعاجيب والمستحيل، يستطيع أن يحسم هناك في المغرب، هناك مباراة أخرى، ونرجو من جماهير الأهلي أن يتحلوا بالصبر، وكان نفسي عماد متعب ينزل بدري شوية، متعب يعرف يحط في الجول ورجله تتلف في الحرير».

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وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة الثالثة عن طريق مؤمن زكريا الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء الوداد لتسكن شباك الفريق المغربي معلنة عن تقدم المارد الأحمر، وفي الدقيقة 16 تعادل أشرف بن شرقي للوداد بعد تان استقبل عرضية أوناجم برأسية سكنت الزاوية اليمنى لشريف إكرامي.