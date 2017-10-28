تامر أمين: الإبلاغ عن الإرهابي «جهاد في سبيل الله»

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء السبت، إن «الإرشاد والإبلاغ عن شخص مشتبه في كونه إرهابي، واجب وطني يُثاب عليه»، معتبرًا ذلك «جهاد في سبيل الله».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «أنا ليّا الشرف إني أكون مرشد ومخبر لبلدي، الإخبار عن إرهابيين أو سارقين شرف كبير، وما أسماها من مهنة».

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تابع: «الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنا أتمنى أن الداخلية يُحفزوا الناس على ذلك، لازم اللي يدلي بمعلومة صحيحة ياخد جائزة مالية، لأنه أنقذ حياة بشر، ده اللي بيلاقي محفظة بياخد 10% من قيمة اللي فيها».