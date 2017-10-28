أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ماكرون يؤكد دعم بلاده لوحدة العراق والحوار عبر الدستور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ماكرون يؤكد دعم بلاده لوحدة العراق والحوار عبر الدستور

10:07 م السبت 28 أكتوبر 2017

ماكرون يؤكد دعم بلاده لوحدة العراق والحوار عبر الدستور

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بغداد - (د ب أ)

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، موقف بلاده الداعم لوحدة العراق والحوار عبر الدستور العراقي .

وأكد ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس العراقية حيدر العبادي موقف بلاده الداعم "لوحدة العراق والحرص على دعم جهود الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه والسلام والحوار عبر الدستور".

وأكد العبادي خلال الاتصال الهاتفي "على أهمية استكمال معركة تحرير ما تبقى من المدن العراقية من براثن الإرهاب التي تعد أولوية بالنسبة لنا، وأن انطلاق عمليات تحرير القائم جاءت لاستكمال تحرير كامل الأراضي العراقية والقضاء على عصابات داعش الإرهابية".

وقال: "إن الحكومة مستمرة بفرض السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية والمناطق وفقاً للدستور".

وجرى خلال الاتصال بحث الحرب على الإرهاب والعمليات التي انطلقت لتحرير القائم وخطوات إعادة انتشار القوات العراقية في محافظة كركوك وبقية المناطق، والعلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أطباء بلا حدود": إغلاق الحدود بين سوريا والعراق يضر بالنازحين

    أخبار

  • بدء اجتماعات الفريق الفني المشترك بين بغداد وأربيل

    أخبار

  • أمريكا: نستهدف إلى التركيز على هزيمة داعش في العراق

    أخبار

  • مصدر: القوات العراقية تقتل 13 من داعش شرق قضاء القائم

    أخبار

إعلان

9e3a0e9e90.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فتاة تنزف حتى الموت في دمياط بعد رفض مستشفيات الحكومة علاجها

فتاة تنزف حتى الموت في دمياط بعد رفض مستشفيات الحكومة علاجها

لماذا تصمت الحكومة المصرية عن مشروع «نيوم»؟

لماذا تصمت الحكومة المصرية عن مشروع «نيوم»؟

الأخبار - وزير الصناعة والتجارة : الحكومة تسعي جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة

الأخبار - وزير الصناعة والتجارة : الحكومة تسعي جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة

وزير التنمية المحلية: رئيس الوزراء يقود الحكومة للعمل من أجل حياة أفضل للمواطنين

وزير التنمية المحلية: رئيس الوزراء يقود الحكومة للعمل من أجل حياة أفضل للمواطنين