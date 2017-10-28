ماكرون يؤكد دعم بلاده لوحدة العراق والحوار عبر الدستور
ماكرون يؤكد دعم بلاده لوحدة العراق والحوار عبر الدستور
10:07 م السبت 28 أكتوبر 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بغداد - (د ب أ)
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، موقف بلاده الداعم لوحدة العراق والحوار عبر الدستور العراقي .
وأكد ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي موقف بلاده الداعم "لوحدة العراق والحرص على دعم جهود الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه والسلام والحوار عبر الدستور".
وأكد العبادي خلال الاتصال الهاتفي "على أهمية استكمال معركة تحرير ما تبقى من المدن العراقية من براثن الإرهاب التي تعد أولوية بالنسبة لنا، وأن انطلاق عمليات تحرير القائم جاءت لاستكمال تحرير كامل الأراضي العراقية والقضاء على عصابات داعش الإرهابية".
وقال: "إن الحكومة مستمرة بفرض السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية والمناطق وفقاً للدستور".
وجرى خلال الاتصال بحث الحرب على الإرهاب والعمليات التي انطلقت لتحرير القائم وخطوات إعادة انتشار القوات العراقية في محافظة كركوك وبقية المناطق، والعلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية.
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