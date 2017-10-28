من هو مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الجديد؟

كتب - فتحي سليمان:

تولى اللواء حسام نصر منصب مساعد وزر الداخلية مديرًا لقطاع حقوق الإنسان في حركة تنقلات محدودة شملت الإطاحة باللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

اللواء حسام نصر كان يتولى مدير إدارة الحراسات الخاصة والتأمين التي تشرف على أهم قطاعات وزارة الداخلية مثل شرطة السياحة والآثار، وتأمين الشخصيات الهامة والمنشآت العامة، وكان يشرف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية.

وتدرج "نصر" في وزارة الداخلية حيث التحق بالعمل بمديرية أمن القاهرة عقب تخرجه من كلية الشرطة عام ١٩٨٠، ثم التحق بإدارة مباحث أمن الدولة "سابقًا"، وعمل بها لمدة كبيرة كان يتولى فيها إدارة مكافحة الإرهاب الدولي.

وعقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، اختاره وزير الداخلية ليتولى قطاع أمن المنافذ المشرف على المطارات والموانئ الجوية والبحرية؛ لقدرته الكبيرة على التنظيم والتأمين؛ استعدادًا للمقابلات المفاجئة التي كانت تجريها دولاً أجنبية؛ للاطمئنان على تأمين المطارات.

وخلال حركة التنقلات السنوية لوزارة الداخلية عام ٢٠١٦، تم تعيين اللواء حسام نصر، مساعدًا للوزير لقطاع الحراسات الخاصة والتأمين.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن اللواء حسام نصر من أكفأ الكوادر المعلوماتية والبحثية في قطاع الأمن ووزارة الداخلية، حيث عمل لمدة ٣٥ عامًا بجهاز الأمن الوطني.

وأضاف المصدر، أن "نصر" كان من أوائل دفعته في كلية الشرطة، لذلك تم اختياره للعمل بالأمن العام بقطاع أمن القاهرة فور تخرجه.