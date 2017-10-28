الصحة تُحذر من دواء "خافض للحرارة" غير مطابق للمواصفات

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول عقار "Alphafen oral"، المستخدم كمسكن للآلام وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب.

ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشور حمل رقم 73 لسنة 2017، بضبط 30 تشغيلة من المستحضر كونها غير مطابقة للخواص الطبيعية، وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، مع تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأحراز إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة.

وطالبت إدارة الصيدلة، الشركة المنتجة للعقار، بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.