الخارجية الفلسطينية: جيش الاحتلال يمارس إرهاب دولة منظم

رام الله - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهاب دولة منظما ويحمي إرهاب المستوطنين.

وأوضحت الخارجية - في بيان صحفي مساء اليوم السبت - أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم واستفزازاتهم وارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومنازلهم على طول الأرض الفلسطينية وعرضها، مثل سرقة الزيتون أو حرق الأشجار أو احتلال بيوت المواطنين الفلسطينيين، أو الاعتداء على المنازل والأراضي في الأغوار، أو في قرى الضفة الغربية المحتلة، خاصة النائية منها.

وأشارت إلى أن عصابات المستوطنين سرقت، على سبيل المثال لا الحصر، ستة آلاف شجرة زيتون تحت حماية جيش الاحتلال منذ بداية هذا الموسم، إضافة لإعدام مئات الأشجار المثمرة، خاصة الزيتون.

وأدانت الوزارة إرهاب المستوطنين المتواصل، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية وجيش احتلالها يتحملون المسؤولية بشكل مباشر عن إرهاب الدولة المنظم وحماية المستوطنين.