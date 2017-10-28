وزير الداخلية الجزائري: الأمن والاستقرار خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

الجزائر - (د ب أ)

أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم السبت، أن الدولة رصدت "كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار الذي يعد خطا أحمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه".

وقال بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب بعد عرضه تقريرا حول قانون الموازنة لعام 2018، إن " الدولة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رصدت كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار وطمأنينة المواطن".

ونوه بدوي بأن حدود بلاده تعرف "تهديدات من طرف جماعات إرهابية وإجرامية"، وأن الشعب الجزائري "أقوى من كل الأزمات والصعاب، وأنه لن يسمح لأي كان أن يمس بوحدة البلاد واستقرارها".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بدوي قوله إن "تعداد الشرطة الجزائرية في المستوى المطلوب للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن وممتلكاته"، لافتا أن" الحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع".