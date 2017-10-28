بعد اتهامها بخطف طفل.. إخلاء سبيل مقدمة برنامج تلفزيوني بضمان محل إقامتها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة شبين القناطر في محافظة القليوبية، تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات شمال بنها، بإخلاء سبيل مقدمة برنامج "المشاغبة" المذاع على إحدى القنوات الفضائية، بضمان محل إقامتها، وذلك بعد أن خضعت لتحقيق في اتهامها بخطف طفل واستغلاله في إحدى حلقات برنامجها، بعد ادعاء تنازل والده عنه بأوراق رسمية.

وكان المحامي أحمد صابر حرر بلاغًا عن أسرة طفل معاق، ظهر في إحدى حلقات برنامج "المشاغبة"، بعد أن ادعت مقدمة البرنامج أن أسرته باعته مقابل 5 آلاف جنيه، ما يعد تشهيرًا بسمعة الأسرة واختلاق قصة مغايرة للواقع.

وطالب محامي الأسرة بإيقاف بث البرنامج المذكور وفتح تحقيق عاجل مع مقدمته لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي والدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المذكورة استغلت جهل الأب وفقره وقدمت له وثيقة التنازل على أنها توكيلاً لاتخاذ إجراءات علاج ابنه في أكبر المراكز الطبية.