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مدرب الوداد: لن نقع في الفخ

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مدرب الوداد: لن نقع في الفخ مدرب الوداد: لن نقع في الفخ

التحرير

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قال الحسين عموتة المدير الفين لفريق الوداد المغربي أنه لم يكن يتوقع التعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، على برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عموتة في تصريحاته عقب المباراة أن الأهلي خصم عنيد والتعادل معه في نتيجة غير متوقعة خاصة أنه تقدم بهدف في الدقائق الأول من اللقاء وهو ما يصعب المهمة على لاعبي فريقه.

وتابع المدير الفني للوداد أن يقظة لاعبي فريقه وحضورهم الذهني ساعدهم على العودة سريعا للقاء وتسجيل هدف التعادل مشددا على أن هذه النتيجة رغم أنها إيجابية إلا أنها تعد فخا كبيرا ولن يعتمد عليها في لقاء الإياب بالدار البيضاء وسيلعب من أجل الفوز فقط لأن نتيجة اليوم لاتعني لنا أي شئ.

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وواصل عموتة تصريحاته مؤكدا أن دفاع فريقه قوي لكتن هناك سوء توفيق قابلهم في بداية اللقاء وهو أمر يحدث في كل أندية العالم.

وعن إصابة أناجم أكد عموتة أن خروجهى أثر على الفريق لأنه لا يوجد لاعب ينمتلك مهاراته والحلول التي لديه لكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وبذلوا جهدا كبيرا في المباراة.

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التحرير

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