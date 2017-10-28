أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الوداد يخطف تعادلا ثمينا من الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا

Google+ Print
الوداد يخطف تعادلا ثمينا من الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا الوداد يخطف تعادلا ثمينا من الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة الثالثة عن طريق مؤمن زكريا الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء الوداد لتسكن شباك الفريق المغربي معلنة عن تقدم المارد الأحمر، وفي الدقيقة 16 تعادل أشرف بن شرقي للوداد بعد تان استقبل عرضية أوناجم برأسية سكنت الزاوية اليمنى لشريف إكرامي.

شاهد أيضا

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد في لقاء الإياب يوم السبت المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كيف تابع ذوي الاحتياجات الخاصة مباراة الأهلي والوداد من استاد برج العرب؟

كيف تابع ذوي الاحتياجات الخاصة مباراة الأهلي والوداد من استاد برج العرب؟

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراة بتروجيت والنصر مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراة بتروجيت والنصر مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تصريحات ك. محمد يوسف المدير الفني لبتروجيت بعد الفوز على النصر

ستاد مصر - تصريحات ك. محمد يوسف المدير الفني لبتروجيت بعد الفوز على النصر

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من لقاء بتروجيت أمام النصر

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من لقاء بتروجيت أمام النصر