الوداد يخطف تعادلا ثمينا من الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة الثالثة عن طريق مؤمن زكريا الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء الوداد لتسكن شباك الفريق المغربي معلنة عن تقدم المارد الأحمر، وفي الدقيقة 16 تعادل أشرف بن شرقي للوداد بعد تان استقبل عرضية أوناجم برأسية سكنت الزاوية اليمنى لشريف إكرامي.

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ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد في لقاء الإياب يوم السبت المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.