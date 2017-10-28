أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

خاص| أول تصريح من مدير أمن الجيزة الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير أمن الجيزة الجديد لمصراوي: سأعمل على تحقيق الخير لمصر

09:17 م السبت 28 أكتوبر 2017

مدير أمن الجيزة الجديد لمصراوي: سأعمل على تحقيق الخير لمصر

اللواء عصام سعد

كتب - محمد شعبان:

في أول تصريح له عقب توليه منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أكد اللواء عصام سعد، أنه سيبذل قصارى جهده لفرض السيطرة الأمنية في الشارع الجيزاوي.

وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مساء السبت، حركة تنقلات محدودة شملت إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

وقال "سعد"، في تصريح خاص لمصراوي، إنه سيعمل جاهدًا على الارتقاء بمستوى المنظومة الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واختتم مدير أمن الجيزة الجديد تصريحاته بالتأكيد على دوره في تحقيق الخير لمصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لماذا أطاح وزير الداخلية برئيس الأمن الوطني ومديري أمن الجيزة والعمليات

    أخبار

  • من هو "ثعلب الداخلية" الجديد الذي عُين رئيسا للأمن الوطني؟

    أخبار

  • قاتل البؤر الإرهابية.. من هو مدير أمن الجيزة الجديد؟

    أخبار

  • بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

    أخبار

إعلان

0fd77cf789.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا