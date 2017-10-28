خاص| أول تصريح من مدير أمن الجيزة الجديد
مدير أمن الجيزة الجديد لمصراوي: سأعمل على تحقيق الخير لمصر
09:17 م السبت 28 أكتوبر 2017
اللواء عصام سعد
كتب - محمد شعبان:
في أول تصريح له عقب توليه منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أكد اللواء عصام سعد، أنه سيبذل قصارى جهده لفرض السيطرة الأمنية في الشارع الجيزاوي.
وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مساء السبت، حركة تنقلات محدودة شملت إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.
وقال "سعد"، في تصريح خاص لمصراوي، إنه سيعمل جاهدًا على الارتقاء بمستوى المنظومة الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
واختتم مدير أمن الجيزة الجديد تصريحاته بالتأكيد على دوره في تحقيق الخير لمصر.
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