العصار وفودة يبحثان مع وفد صيني إنشاء مدينة صناعية بأبو زنيمة

جنوب سيناء - داليا منير:

التقى الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، مندوبين من شركة (Cogocc) الحكومية الصينية المتخصصة في مجال الاستشارات والاستثمارات، لمناقشة إقامة أكبر مدينة صناعية في مدينة أبو زنيمة.

استعرض اللقاء مقومات وإمكانات التنمية الصناعية في محافظة جنوب سيناء، وأماكن تواجد الخام والاحتياطي والاستخدامات الصناعية للرمل الزجاجي والحجر والرخام والجرانيت والألابستر والنحاس والزنك. ​​