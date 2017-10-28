مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم نفذته جماعة الشباب في مقديشو

انفجار سيارتين مفخختين بالقرب من فندق في مقديشو

مقديشو - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب من فندق في مقديشو اليوم السبت، وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفى أعقاب الانفجارين ، فرض المسلحون حصارا على الفندق، واستمر القتال بين المسلحين وقوات الأمن، وفقا لما ذكرته الشرطة.

ويحظى فندق ناسا هابلود 2 بشعبية وسط المسؤولين الحكوميين، وأفادت وسائل إعلامية بأن بعض الوزراء ونواب البرلمان كانوا داخل مبنى الفندق وقت الهجوم.

من جهة أخرى، قال مصور محلي في مسرح الحادث أنه شاهد عشر جثث على الأقل جراء الانفجار.

وأصيب 20 شخصا آخر على الأقل في الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء مقديشو حسبما ذكرت الشرطة.

وذكرموقع سايت الأمريكى المتخصص فى رصد المواقع الالكترونية للجماعات المتشددة عبر موقع تويتر أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان 358 شخصا على الأقل قد قتلوا وأصيب نحو 300 أخرين إثر انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات عند تقاطع طرق مزدحم في مقديشو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتعهد الرئيس محمد عبد الله محمد منذ الهجوم الأكثر دموية في البلاد المضطربة، بدحر الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى لتأسيس دولة إسلامية في الصومال.