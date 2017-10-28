أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو)

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء السبت، إنه «لا يجوز دينيًا معاقبة أسرة بسبب كون ابنها إرهابي، لكن الإرهاب موضوع مختلف، ففرنسا مثلًا تقبض على ذوي المشتبه في كونهم متطرفين حتى يُجبرهم على تسليم أنفسهم للأمن».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «ذنب الأسرة في هذه الحالة إنهم عارفين هو فين وبيعمل إيه وساكتين، وده اشتراك في الجريمة، المفروض لما الولد يسيب البيت ويطفش تبلغ عنه، يا إما تكون مُتستر عليه قانونًا وتستحق العقاب».

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تابع: «الأسرة بيئة حاضنة للإرهابي، محدش يقولي ملهمش دعوى، نجيب الإرهابي ده وبعدين يعيشوا في سلام، لكن أسرة تربيلنا إرهابي يقتل فينا وهما قاعدين ياكلوا عيش وحلاوة! لأ.. نقبض على أهاليهم ده بيحصل في العديد من الدول الديمقراطية».