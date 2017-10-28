أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو)

Google+ Print
أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو) أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي تامر أمين، مساء السبت، إنه «لا يجوز دينيًا معاقبة أسرة بسبب كون ابنها إرهابي، لكن الإرهاب موضوع مختلف، ففرنسا مثلًا تقبض على ذوي المشتبه في كونهم متطرفين حتى يُجبرهم على تسليم أنفسهم للأمن».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «ذنب الأسرة في هذه الحالة إنهم عارفين هو فين وبيعمل إيه وساكتين، وده اشتراك في الجريمة، المفروض لما الولد يسيب البيت ويطفش تبلغ عنه، يا إما تكون مُتستر عليه قانونًا وتستحق العقاب».

شاهد أيضا

تابع: «الأسرة بيئة حاضنة للإرهابي، محدش يقولي ملهمش دعوى، نجيب الإرهابي ده وبعدين يعيشوا في سلام، لكن أسرة تربيلنا إرهابي يقتل فينا وهما قاعدين ياكلوا عيش وحلاوة! لأ.. نقبض على أهاليهم ده بيحصل في العديد من الدول الديمقراطية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر: «هدفنا مصر تواكب العصر.. بلدنا غنية» (فيديو)

سحر نصر: «هدفنا مصر تواكب العصر.. بلدنا غنية» (فيديو)

أديب عن اغتصاب حفيد البنا لفتاة: يجب أن يعدم (فيديو)

أديب عن اغتصاب حفيد البنا لفتاة: يجب أن يعدم (فيديو)

أديب: الأهلي صانع المستحيل.. وقادر على الفوز في المغرب (فيديو)

أديب: الأهلي صانع المستحيل.. وقادر على الفوز في المغرب (فيديو)

أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو)

أمين يطالب بمعاقبة أهالي الإرهابيين: ده بيحصل في الدول الديمقراطية (فيديو)