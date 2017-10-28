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قاتل البؤر الإرهابية.. من هو مدير أمن الجيزة الجديد؟

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مصراوي Masrawy

قاتل البؤر الإرهابية.. من هو مدير أمن الجيزة الجديد؟

08:56 م السبت 28 أكتوبر 2017

قاتل البؤر الإرهابية.. من هو مدير أمن الجيزة الجديد؟

اللواء عصام سعد

كتب - محمد شعبان:

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت، قرارا بتعيين اللواء عصام سعد، مساعدًا للوزير لقطع أمن الجيزة خلفا للواء هشام العراقي الذي تولى منصب مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

عمل "سعد" في قطاع البحث الجنائي بالعاصمة، وتولى منصب نائب مدير مباحث القاهرة، ثم انتقل لقطاع مصلحة الأمن العام، وشغل منصب عضو اللجنة المشكلة لاسترداد أموال الدولة المهربة بالخارج، وعضوا في اللجنة التنسيقية للوقاية من الفساد.

وخلال تلك الفترة، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط العديد من شركات الصرافة؛ بسبب مخالفات مالية والإتجار بالنقد الأجنبي، مما عرض الدولة لمخاطر جسيمة.

في أعقاب واقعة هروب بعض المسجونين من سجن المستقبل العام الماضي، تم تعيين اللواء عصام سعد مديرًا لأمن الإسماعيلية، وكان له إسهامات واضحة في عودة الانضباط للشارع الإسماعيلاوي، وتم القضاء على العديد من البؤر الإرهابية والجنائية التي نشطت بعد ثورة 30 يونيو.

وفي 31 يوليو الماضي، تولى اللواء عصام سعد، منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، أحد أهم قطاعات الوزارة في ظل التحديات فيما يتعلق بتطوير وتنمية العنصر البشري بالقطاع الذي يرأسه.

وتميز سعد فى مجال العمل الأمنى وخاصة الأمن العام فيما أشرف على العديد من فرق البحث فى مجال الجرائم الجنائية والأقتصاديه إبان عمله بمباحث الأموال العامة.

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