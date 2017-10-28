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نيبوشا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري

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نيبوشا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري نيبوشا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في الدوري

التحرير

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أختار المونتنجري نيبوشا المدير الفني لفريق ، 20 لاعبًا ، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر إقامتها غدا بملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات الأسبوع السابع.

وجائت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح
الدفاع: علي جبر – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام – مؤيد العجان - علاء الشبلي

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الوسط: طارق حامد - محمد أشرف روقه - معروف يوسف - أحمد داودا - أحمد مدبولي - أيمن حفنى -عبد الله جمعة - أحمد رفعت – دونجا
الهجوم: محمد الشامى – كاسونجو – باسم مرسي

ويحتل الزمالك المركز السادس جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 جولات، بينما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 5 نقاط من 6 مباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل، في السادسة مساءً على ملعب استاد القاهرة.
 
 

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التحرير

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