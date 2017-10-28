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بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

08:29 م السبت 28 أكتوبر 2017

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران وفتحي سليمان:

اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة.

شملت الحركة عددًا من القيادات الأمنية:

-لواء/ طارق عطية "مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا".

-لواء/ محمد يوسف "مساعد الوزير لقطاع الأفراد".

-لواء/ حسام نصار "مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان".

-لواء/ فهمى مجاهد "نائب رئيس قطاع الأمن الإقتصادى".

-لواء/ محمود شعراوى "مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ".

-لواء/ جمال سلطان مهنا "مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين". 

-لواء/ عصام سعد "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة".

-لواء/ هشام العراقى "مساعد الوزير لقطاع الوثائق".

-لواء/ محمود توفيق "مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى".

-لواء/ إبراهيم مصرى أحمد "مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن".

-لواء/ مجدى أبوالخير "مدير إدارة عامة بقطاع التدريب".

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