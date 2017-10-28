بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية
بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية
08:29 م السبت 28 أكتوبر 2017
اللواء مجدي عبد الغفار
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران وفتحي سليمان:
اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة.
شملت الحركة عددًا من القيادات الأمنية:
-لواء/ طارق عطية "مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا".
-لواء/ محمد يوسف "مساعد الوزير لقطاع الأفراد".
-لواء/ حسام نصار "مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان".
-لواء/ فهمى مجاهد "نائب رئيس قطاع الأمن الإقتصادى".
-لواء/ محمود شعراوى "مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ".
-لواء/ جمال سلطان مهنا "مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين".
-لواء/ عصام سعد "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة".
-لواء/ هشام العراقى "مساعد الوزير لقطاع الوثائق".
-لواء/ محمود توفيق "مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى".
-لواء/ إبراهيم مصرى أحمد "مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن".
-لواء/ مجدى أبوالخير "مدير إدارة عامة بقطاع التدريب".
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