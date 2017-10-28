مصدران: اللواء عصام سعد مديرًا لأمن الجيزة.. ومحمد توفيق للأمن الوطني
مصدران: اللواء عصام سعد مديرًا لأمن الجيزة.. ومحمود توفيق للأمن الوطني
08:23 م السبت 28 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
قال مصدران مطلعان بمديرية أمن الجيزة، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أصدر قرارًا بتعيين اللواء عصام سعد، مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء هشام العراقي.
وأوضح المصدران، في تصريحات لمصراوي، أنه تم تعيين اللواء محمود توفيق، مديرًا لجهاز الأمن الوطني خلفا للواء محمود شعراوي.
يُشار إلى أن اللواء محمد توفيق كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، فيما اللواء عصام سعد كان مساعدًا للوزير بقطاع الأفراد.
وأجرى وزير الداخلية، مساء السبت، حركة تنقلات محدودة شملت الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.
يأتي القرار عقب ساعات من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازى مساعد وزير الدفاع.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها.
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