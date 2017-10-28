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قبل موعدها الرسمي.. حسم مقاعد انتخابات نادي قضاة الزقازيق

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مصراوي Masrawy

قبل موعدها الرسمي.. حسم مقاعد انتخابات نادي قضاة الزقازيق

08:32 م السبت 28 أكتوبر 2017

قبل موعدها الرسمي.. حسم مقاعد انتخابات نادي قضاة الزقازيق

الشرقية - فاطمة الديب:

أغلقت لجنة انتخابات التجديد النصفي لنادي قضاة الزقازيق باب الترشح للانتخابات المقرر إجرائها منتصف شهر نوفمبر المُقبل، لتُعلن حسم مقاعدها الثلاثة بالتزكية.

وفاز المستشار محمد المسلمي، القاضي في محكمة جنوب سيناء، بمقعد رؤساء المحاكم، فيما أُعلن فوز المستشار أحمد صبري رئيس محكمة الأسرة بالزقازيق بمقعد القضاة، والمستشار أحمد الصياد مدير نيابة تمى الأمديد، بمقعد النيابة العامة بالنادي.

وحُسمت المقاعد الثلاثة المُشار إليها بالتزكية؛ بعدما لم يتقدم إليها سوى المرشحين الثلاثة.​

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