بحلول 2020.. زراعة 28 ألف فدان ومليون نخلة وإقامة ألف منزل ومصانع جديدة بالفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد بداية العام 2020 موعدًا للانتهاء من زراعة 28 ألفًا و800 فدان ومليون نخلة، فضلاً عن إقامة 4 مصانع جديدة و1000 منزل ومزرعتين سمكية وداجنة في مدينة الفرافرة.

وأوضح مدير إدارة الفرافرة الزراعية، المهندس مصطفي أيوب، أن العمل بدأ فعليًا في مشروعين استثماريين في مجال استصلاح الأراضي وإقامة الصناعات القائمة على الزراعة.

وأضاف أنه ضمن أعمال المشروع الأول تم استصلاح 3 آلاف و800 فدان، على أن يجرى بحلول العام 2020 استكمال زراعة مليون نخلة من أجود الأصناف على مساحة 25 ألف فدان.

بينما يُعنى المشروع الثاني بإقامة أكبر مصنع للتمور، مقررًا أن يدخل الخدمة خلال مارس 2019، لتغطية إنتاج عشرة ملايين نخلة، وهذا فضلاً عن إنشاء مصانع للأعلاف والزيوت والأخشاب والصوف والأدوية.

أشار مدير إدارة الفرافرة الزراعية أيضًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إقامة مزارع سمكية ومزارع لتربية الثروة الحيوانية ومنحلاً عملاقًا، فضلاً عن إنشاء ألف منزل خلال العام 2020، وتوزيع خمسة أفدنة لكل عامل بالمشروع، لافتًا إلى خطوات لإنشاء خمس شركات تمول المشروع باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية تصل إلى مائة مليار جنيه. ​