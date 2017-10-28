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أمريكا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

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مصراوي Masrawy

أمريكا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

08:24 م السبت 28 أكتوبر 2017

أمريكا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

أمريكا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين الب

بيروت - (د ب أ)

زار وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب ماك ثورنبيري قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وبحث معه التعاون العسكري بين البلدين.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم السبت إن قائد الجيش استقبل اليوم في مكتبه في اليرزة ( شرق بيروت)، وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب ماك ثورنبيري بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد.

وتناول الجانبان، بحسب البيان" الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين".

وهنأ الوفد العماد عون على "الانتصار الذي حققه الجيش على الإرهابيين في عملية فجر الجرود"، مثنياً على دوره في "الحفاظ على استقرار لبنان، وجهوده البارزة في مكافحة الإرهاب".

وانتقل قائد الجيش برفقة الوفد، بحسب البيان" إلى غرفة عمليات القيادة، واستمعوا إلى إيجاز حول عملية فجر الجرود". كما زار الوفد مركز القوة الضاربة في رومية( جبل لبنان)، والفوج المجوقل في غوسطا، وقاعدة حامات الجوية( شمال لبنان)، حيث استمع في هذه الوحدات إلى إيجاز عن طبيعة مهماتها، واطلع على العمل، الذي تقوم به الفرق الأمريكية المشاركة في تدريب بعض الوحدات الخاصة في الجيش".

وكان وفد الكونجرس الأميركي قد وصل إلى بيروت اليوم في زيارة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين.

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