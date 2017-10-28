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استقالة رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة بعد 20 عامًا في المنصب

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مصراوي Masrawy

استقالة رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة بعد 20 عامًا في المنصب

08:21 م السبت 28 أكتوبر 2017

استقالة رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة بعد 20 عامًا في المنصب

مليح جوكشيك

أنقرة - (د ب أ)

استقال اليوم السبت رئيس بلدية مدينة أنقرة التركية المثير للجدل بعد ضغط دائم من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقدم مليح جوكشيك رئيس بلدية أنقرة اليوم السبت خلال جلسة خاصة لمجلس المدينة استقالته بعد عشرين عاما من توليه هذا المنصب.

كان جوكشيك أعلن عن قراره هذا قبل عدة أيام.

وذكر جوكشيك في كلمة عاطفية مؤثرة اليوم السبت قائلا: "أنا هنا ألبي طلب رجب طيب أردوغان لا غير، وليس لكوني مثلا صرت عاجزا عن النجاح أو مرهقا".

يعد جوكشيك خامس رئيس لبلدية أنقرة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ برئاسة أردوغان يترك مكانه على مقعد رئاسة المدينة.

كان رئيس بلدية مدينة إسطنبول ، قادر توبباس، قدم هو أيضا استقالته نهاية سبتمبر الماضي بعد 13 عاما له في المنصب.

عرف جوكشيك / 69 عاما/ خاصة بتغريداته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي التي تتسم بالروح الهجومية ، كما عرف أحيانا بأخباره الغريبة.

ومن بين غرائبه اعتباره محرك البحث جوجل أكبر خدمة إخبارية في العالم.
يتابع جوكشيك – وهو من أبناء أنقرة ويعيش فيها منذ 1994 – على موقع تويتر أكثر من أربعة ملايين شخص.

كانت سيطرت أيضا على عشرات من البلديات الكردية، واتهمت رؤوساءها بأنهم مرتبطون بجماعات إرهابية.

وكان استفتاء دستوري نظمته تركيا في أبريل الماضي أسفر عن تصويت أغلبية الناخبين في كل من أنقرة وإسطنبول ضد النظام الرئاسي الذي سعى أردوغان لتطبيقه في تركيا.

تجرى الانتخابات البلدية المقبلة في تركيا في مارس 2019.

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