المدعي العسكري في ليبيا يفتح تحقيقًا بعد العثور على جثث في الأبيار

طرابلس - (د ب أ)

كلّف القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير "خليفة حفتر" اليوم السبت المدّعي العام العسكري باتخاذ كل الإجراءات والتحقيق في واقعة وجود جثث عُثر عليها جنوب بلدة "الأبيار" شرق ليبيا.

وطالب "حفتر" بأن يشمل التحقيق معرفة العناصر التي ارتكبت الجريمة، وتحديد هويتهم، والقبض عليهم لغرض محاكمتهم، واستدعاء كل من له علاقة بالواقعة، وكذلك التعرّف على هوية الجثامين، ومعرفة ما إذا تم القبض عليهم في السابق وإيداعهم أحد السجون المعتمدة من قبل القوات المسلحة.

وأفاد التكليف الذي صدر اليوم وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه بتوجيه القيادة العامة بلاغات متتالية تشدّد فيها على عدم القبض والعقاب خارج إطار القانون، أو فتح سجون سرية خارج الشرعية.

هذا وقد عثرت عناصر أمنية صباح أمس الجمعة بمنطقة "الكسَارات" وفي طريق مصنع الإسمنت ببلدة "الأبيار" شرق بنغازي على 36 جثة مصابة بطلقات في الرأس، تم نقلها لاحقاً لمركز بنغازي الطبي لعرضها على الطبيب الشرعي.