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نص قرار السيسي بتعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

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مصراوي Masrawy

نص قرار بتعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

08:07 م السبت 28 أكتوبر 2017

نص قرار السيسي بتعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

الفريق محمود إبراهيم محمود حجازي

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمود إبراهيم محمود حجازي، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات اعتبارا من اليوم السبت.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر ترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم، وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

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