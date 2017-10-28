نص قرار السيسي بتعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمود إبراهيم محمود حجازي، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات اعتبارا من اليوم السبت.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر ترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم، وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.